Kaupungit valmistautuvat jakamaan kasvomaskeja vähävaraisille – "Ihmiset varmasti itse tietävät, miten maskien hankinta vaikuttaa käytettävissä oleviin rahoihin"

Espoon kaupunki aloitti kangas- ja kertakäyttömaskien jakelun vähävaraisille tänään ja sitä laajennetaan ensi viikolla. Kaupungilla on jonkun verran omia maskivarastoja ja niitä täydennetään tarpeen mukaan.

– Ajatus on, että maskeja jaetaan sosiaalitoimistoissa eri puolilla kaupunkia. Sitten olemme yhteydessä järjestöihin joilla on iso kontaktipinta Espoossa, sekä suomen-ja ruotsinkielisiin että vieraskielisiinkin tahoihin. Esimerkiksi myös ruokajakelupisteissä on tarkoitus jakaa maskeja sanoo Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso.