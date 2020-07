Kauppiaat helpottuneena pelikoneiden avautumisesta: "Korvaavia lisäpalveluita on haastavaa löytää" – näin paljon kauppiaat niistä tienaavat

Koronakevät on vienyt Veikkauksen tuloista kolmasosan. Suuri vaikutus tähän on ollut muun muassa rahapeliautomaattien sulkemisella.

– Pelaaminen on jatkunut ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ei sen enempää, eikä sen vähempää, kertoo K-Supermarket Konalan kauppias Pauli Jaakola.

Kauppoihin, ravintoloihin ja huoltoasemille sijoitetuista Veikkauksen pelikoneista on auki tällä hetkellä 7 000, eli selvästi alle puolet tavallisesta.

Jaakolan mukaan isoa kauppaa ylläpitäessä rahapeliautomaattien sulku ei ole tuottanut suuria ongelmia, mutta hän on huolissaan pienemmistä toimijoista.

– Monelle nämä ovat merkittävä tulonlähde, ja korvaavia lisäpalveluita on aika haastavaa löytää.

Pienemmissä kaupoissa pelikoneiden merkitys korostunut

– Asiakkaita on hävinnyt jonkin verran, kun koneet eivät ole olleet auki, Saari sanoo.

Rajatut aukioloajat tuoneet kritiikkiä

Pelikoneita on mahdutettu huoltoasemalle kaksi.

Asiakkailta pientä kritiikkiä on kuitenkin tullut.

– Pikkusen kritiikkiä on tullut siitä, että automaatit aukeavat vasta yhdeltätoista. Meillä on suurin osa asiakkaista aamuvirkkuja, niin he haluisivat olla jo kuuden jälkeen pelaamassa, Kärki naurahtaa.