Veikkaus alkaa karsia peliautomaatteja näinä päivinä – helsinkiläisen huoltoaseman työpaikat vaakalaudalla, jos pelikoneesta joudutaan luopumaan: "Se tuo paljon rahaa tähän paikkaan"

Peliautomaattien karsiminen koskettaa kolmasosaa Veikkauksen myyntipaikkaverkostosta, lähes 2200:aa kauppaa, huoltoasemaa tai ravintolaa. Kokonaiskuva siitä, mitä liikkeitä peliautomaattien poisto koskee, on pitkällä.

– Alustavat suunnitelmat on aika pitkällä mutta joudutaan koko ajan huomioimaan se, että verkostossa tapahtuu yrittäjälähtöisiä muutoksia. Niinpä verkosto on muutoinkin aika erilainen tämän vuoden loppupuolella kuin se on nyt, Veikkauksen myyntijohtaja Marko Peltokorpi kertoo peliautomattivähennyksen tilannetta.