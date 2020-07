Joutuuko Veikkaus EU:n syyniin? MTV-kysely: Mepeiltä vankka tuki monopolille, mutta ei muutoksitta – "Urheilun ja kulttuurin rahoitus ei voi olla kiinni suomalaisten pelaamisesta"

Vastanneet:

Viekö digimaailma monopolilta pohjan?

Pitäisikö ulkomaille pelaaminen netissä kieltää?

EU ei kajoa monopoliin, jos kannamme vastuumme

Sirpa Pietikäinen on ollut laatimassa verkkopelaamisen raporttia EU:ssa. Hän torppaa epäilyt siitä, että EU:n lainsäädäntöä valmisteleva komissio puuttuisi Suomen oman arpajaislain säätämiseen, jos Suomi hoitaa velvoitteensa.

– EU-komissiolla ei ole pienintäkään tarvetta tai aikomusta puuttua Suomen monopoliin. Toki tässä on pelinsäännöt, joiden mukaan Veikkauksen on pysyttävä selkeästi yleishyödyllisenä ja pelihaittojen torjumisesta on huolehdittava.