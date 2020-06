Kaupat odottavat jännittyneinä, miten luonnonmarjojen kanssa käy – thaimaalaisten poimijoiden pääsy Suomeen on sittenkin vielä auki

Tämä on ollut tilanne toistaiseksi, sillä koronaviruksen pelossa Thaimaa on rajoittanut matkustamista.

– Taustalla on tapahtunut ja tapahtuu yhä. Thaimaan viranomaiset ovat luvanneet kertoa tällä viikolla päätöksestään. Poimijoiden pääsy Suomeen on Thaimaan viranomaisista kiinni, kertoo hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Luonnonmarjojen poiminta on ollut jo noin 15 vuoden ajan ulkomaalaisten poimijoiden varassa. Poimijoita on toivottu tulevan ainakin 3 000.

– Haasteita on. Pulaa tulee, jos ulkomaalaisia poimijoita ei tule Suomeen. Esimerkiksi puna- ja mustaherukoiden osalta tilanne on kuulemani mukaan hieman parempi kuin esimerkiksi mustikan, kertoo K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen.

Myös S-ryhmän tunnelma on marjojen suhteen odottava.

– Kesän sadosta ei vielä tiedetä. Me teemme kaikkemme varmistaaksemme, että kotimaisia marjoja on hyvin saatavilla syksyllä kaupoistamme. Ulkomaisia vaihtoehtoja arvioidaan siinä mittakaavassa, kuin sille on tarvetta, vastataan puolestaan S-ryhmän viestinnästä.