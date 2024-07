Ellen Jokikunnas vieraili Italian-naapurinsa Ronn Mossin luona – Kaunarit-tähden koira rakastui suomalaiseen juontajaan

Ellen ja Jari ovat kertoneet oman Puglian trullitalonsa remontoinnista ja elämästä Suomen ulkopuolella Unelmia Italiassa -sarjassa. Ohjelmasta on luvassa toinen kausi.

Ronn ja Devin ovat hyvin samassa vaiheessa oman Italian-talonsa remontoinnin kanssa, sillä heidän talollaan remontti on aloitettu kesällä 2023.

Nelikko keskusteli tapaamisensa aikana muun muassa unelmista ja siitä, miksi he pitävät juuri Puglian alueesta ja Italiasta.

– Heillä on samat perustelut kuin meillä: he rakastavat Italian ilmastoa, kulttuuria, ihmisiä ja ruokaa. Ilta oli käsittämättömän ihana. En tiedä, odotinko mitään tai olisiko pitänyt odottaa jotakin, mutta he ovat sydämellisiä, lämpimiä ja hauskoja ihmisiä, Ellen kertoi MTV Uutisille.