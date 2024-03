Unelmia Italiassa -sarjassa seurataan Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin elämän isointa seikkailua

Juontaja Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin pitkäaikaisen unelman toteuttamisesta kertova Unelmia Italiassa -sarja vie katsojansa Italian upeisiin maisemiin MTV Katsomossa 11.4. alkaen.

Ellen ja Jari ovat jo vuosia haaveilleet kakkoskodista Italiassa, mutta ovat ajatelleet, että unelman voi toteuttaa vasta kun he ovat saaneet lapsen.

Vaikka adoptioprosessi on edelleen kesken, he päättävät ettei elämässä voi odottaa ikuisesti ja ostavat 200 vuotta vanhan kivitalon Italian maaseudulta.

Juuri ennen suuren seikkailun alkua Ellen joutuu vakavaan selkäleikkaukseen ja pariskunta joutuu pohtimaan, ovatko he kuitenkin myöhässä unelmansa kanssa. Vaikeuksista huolimatta seikkailu pääsee alkamaan.

Perheen matka kakkoskotiin taittuu Ellenin upeasti remontoimalla matkailuautolla, "Kikottimella", jossa on oma matkustuspaikkansa perheen rakkaalla 80-kiloisella koiralla Reinolla.

Kikotin on myös perheen koti, kunnes talo on asumiskelpoinen. Taloa ostaessaan Ellen ja Jari ovat tutustuneet arkkitehtiin, joka on vannonut hoitavansa rakennusluvat kuntoon, jotta remontti voisi alkaa.

Kuukaudet kuitenkin kuluvat, eikä arkkitehti päivittäisistä kyselyistä huolimatta tunnu edistävän heidän asiaansa. Kärsivällisyyttä mitataan ja epätoivo nousee pintaan, kun viikosta toiseen on pakko vain odottaa, eikä itse voi vaikuttaa asioiden etenemiseen. Myös parisuhde on koetuksella kun haaveet ja todellisuus eivät kohtaa.

Paljon remontoineina pariskunta uskoo voivansa toteuttaa itse monet remontin vaiheista, mutta Ellenin terveyshuolet ja italialainen byrokratia vaikeuttavat projektin etenemistä. Ellen ja Jari eivät pelkää suurta työmäärää, mutta todellisuus alkaa hahmottua, kun he ovat kaaoksen keskellä vieraassa maassa, eikä Ellen saa selkäleikkauksen takia nostaa maitotölkkiä painavampia asioita.

Ellen ja Jari haluavat vaalia Puglian trullitalojen persoonallista arkkitehtuuria perinneremontoijien eli trullarojen avulla. Vaikka Ellen puhuu italiaa, ei vieraalla kielellä asioiden hoitaminen aina suju ongelmitta. Jarin alkeellinen kielitaito aiheuttaa riemastuttavia väärinkäsityksiä ja parin loistavan keskinäisen huumorin, paikallisten ystävien ja asianajajan avulla hankalistakin tilanteista selvitään.

Upea Italian valo, lämpimät illat sekä markkinoilla myytävät paikalliset herkut ovat kaikki osa unelmaa – mutta muistavatko he remontin keskellä nauttia arjestaan uudessa maassa ja löytävätkö he ympärilleen oikeat ihmiset, joiden avulla myös remontti saataisiin etenemään?





ELLEN



Ellen Jokikunnas on koko kansan tuntema juontaja, joka ei pelkää tarttua isoihin remonttiprojekteihin. Hänellä on vuosien kokemus puutalojen remontoimisesta, mutta kivitaloista hän ei tiedä mitään, vaikka omien sanojensa mukaan onkin mökillä kerran muurannut.

Ellenillä on loistava kyky kuvitella asiat valmiina ja hahmottaa miten erilaiset tilat pitää muuttaa niin, että niistä tulee juuri heille sopiva koti. Hän on visualisti, jolle kauniit asiat ovat tärkeä osa arkea.

Kaaoksen keskellä pienet asiat pitävät kiinni unelmassa ja vähitellen talo alkaa näyttää enemmän heidän kodiltaan. Italian kakkoskotiakin tärkeämpi unelma on parin yhteinen unelma adoptiolapsesta.

– Me ollaan hypätty elämämme isoimpaan seikkailuun, jonka toivoisimme inspiroivan myös muita tekemään rohkeita ratkaisuja ja elämään oman näköistä elämää. Teemme tätä ohjelmaa myös siksi, että haluamme että meidän lapsi sitten aikanaan näkee mitä kaikkea tapahtui juuri ennen kuin meistä tuli perhe, sanoo Ellen.



JARI



Jari on bisnespunkkari, josta ei välttämättä ensinäkemällä uskoisi, että hän on työskennellyt vuosia myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä niin formuloissa kuin pörssiyhtiössäkin. Talo Italiassa on ollut Jarin haaveena jo 6-vuotiaasta asti, joten aivan hetken mielijohteesta unelmia ei ole lähdetty toteuttamaan.

Jari ei puhunut sanaakaan italiaa lähtiessään, joskin moiset pikkuseikat eivät ole häntä koskaan hidastaneet. Jarin positiivinen ja avoin olemus sulattaa italialaisten sydämet kerta toisensa jälkeen.



– On mieletön lottovoitto löytää rinnalleen joku, jonka kanssa voi lähteä toteuttamaan omaa unelmaansa. Tässä ohjelmassa nähdään meidän aitoa elämää sellaisena kuin se on. Olemme päättäneet elää nyt kun -asenteella sen sijaan, että odottaisimme että teemme unelmista totta sit kun asiat ovat muka jotenkin paremmin. Elämä ja unelmat ovat tässä ja nyt, pohtii Jari.



REINO



Reino on 80-kiloinen kahdeksanvuotias tanskandoggi, joka on pennusta asti totutellut välimerelliseen ruokavalioon. Pieni loraus oliiviöljyä ja hieman parmesaania tekee annoksesta kuin annoksesta kartanon herralle mieluisan. Italiassa Reinolla on jääkaapissa oma kimpale parmesaania.

Reinosta tärkeintä on, että koko perhe on samassa paikassa – oli se sitten Italiassa tai Suomessa. Kuumat Italian päivät sopivat Reinolle ja hän rakastaa makoilla lämpimillä pihalaatoilla Italian talon edessä. Juomapuolen Reino hoitaa talon päädyssä olevasta pystybaaristaan.

Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa to 11.4. Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kolme jaksoa, jonka jälkeen kaksi jaksoa viikossa torstaisin.