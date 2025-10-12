Nigerian miesten jalkapallomaajoukkueen lentokone joutui tekemään hätälaskun, kun se oli palaamassa MM-karsintojen vierasottelusta Lesothosta. Nigeria voitti ottelun 2-1.
Nigerian joukkue oli matkalla kohti seuraavaa MM-karsintaottelua, joka pelataan tiistaina kotikentällä Beniniä vastaan. Kone oli tehnyt välilaskun Angolan pääkaupungissa Luandassa tankatakseen ja noussut jälleen ilmaan, kunnes 25 minuuttia lähdöstä tuli ohjaamon tuulilasiin lukuisia halkeamia.
Lentäjät joutuivat kääntymään takaisin ja tekemään hätälaskun Luandan lentokentälle, kertoo channelstv.com.
– Lentokoneen tuulilasiin tuli kesken lennon halkeamia. Lentäjä teki hyvää työtä ohjaamalla lentokoneen turvallisesti takaisin Luandan lentokentälle, Nigerian jalkapalloliitto kertoi tiedotteessaan.
Nigerian jalkapalloliitto lisäsi, että toinen kone tulee hakemaan joukkueen ja viemään sen kotiin Nigeriaan.
Nigeria on kolmantena MM-karsintalohkossaan, kolme pistettä perässä lohkokärki Beniniä, jonka se kohtaa viimeisellä kierroksella tiistaina. Maa tarvitsee ottelusta voiton, jotta se voisi varmistaa paikkansa MM-kisoissa.
Kisapaikasta samassa lohkossa taistelee myös Etelä-Afrikka, joka on pisteen edellä Nigeriaa. Vain lohkovoittaja pääsee suoraan kisoihin, kun taas neljä parasta lohkokakkosta etenevät jatkokarsintoihin.
Katso alta kuva tuulilasista.