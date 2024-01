Painajainen lennolla: Huippumaajoukkue vältti niukasti karun katastrofin – "Puolen tunnin päästä olisimme kaikki kuolleet"

– Olisimme kaikki voineet kuolla. Me kaikki nukahdimme nopeasti. Minä näin lyhyitä unia siitä, kuinka elämäni oli ohi. Osa pelaajista ei herännyt heti laskeuduttuamme. Saimme melkein hiilidioksidimyrkytyksen. Puolen tunnin päästä olisimme kaikki olleet kuolleita, Saintfiet kommentoi.

– Olemme kiitollisia, että kaikki voivat hyvin, mutta tämä tapaus on pakko nostaa esiin, sillä tämä on vain yksi meidän maajoukkuekomennuksen esteistämme. Tätä ei voi hyväksyä ja tämän on loputtava välittömästi.