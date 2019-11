Kauhua herättänyt sarjamurhaaja murtautui öisin koteihin ja teurasti uhrit heidän omalla kirveellä – tekopaikoille jäi ainoastaan veriset kirveet

Kaksi murha-aaltoa

Selvittämättömäksi jääneet murhat ovat olleet otollinen kasvualusta lukuisille salaliittoteorioille. Historiantutkija Miriam C. Davis perehtyi sarjamurhiin vuonna 2017 julkaistussa kirjassaan The Axeman of New Orleans: The True Story.



Virallisten tietojen mukaan New Orleansin kirvesmiehen sarjamurhat sattuivat vuosina 1918–1919. Virallisten uhrilukujen mukaan kirvesmies surmasi kuusi ihmistä ja haavoitti kahtatoista. Davisin mukaan todelliset uhriluvut ovat suurempia.