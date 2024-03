Katso video: Tämä puheenvuoro oligarkkien kokouksessa sai Putinin kihisemään raivosta – "Häneltä on vietävä kaikki"

Juttu on julkaistu alun perin 25. huhtikuuta 2022.

Öljysopimus, josta Putin sai osuuden?

– Paljon kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman asian. Aivan ensiksi haluan kiittää teitä esityksestänne.Jukosilla on kuitenkin valtavat määrät ylijäämäöljyä, miten ihmeessä? Se liittyy tähän korruptiokeskusteluun, Putin sivalsi takaisin.

"Häneltä on vietävä kaikki"

– Hän sanoi, että Hodorkovski on hirveä mies ja, että hän ei maksanut öljy-yhtiöstään, vaan sai sen haltuunsa ilmaiseksi. Putin sanoi, että se on väärin ja häneltä on vietävä kaikki, Pugatshev kertoo.