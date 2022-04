Katso video: Tämä puheenvuoro oligarkkien kokouksessa sai Putinin kihisemään raivosta – "Häneltä on vietävä kaikki"

Hodorkovski otti esimerkiksi öljysopimuksen, josta presidentti itse sai myös osuuden

– Paljon kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman asian. Aivan ensiksi haluan kiittää teitä esityksestänne. Jukosilla on kuitenkin valtavat määrät ylijäämäöljyä, miten ihmeessä? Se liittyy tähän korruptiokeskusteluun, Putin sivalsi takaisin.

"Häneltä on vietävä kaikki"

– Hän sanoi, että Hodorkovski on hirveä mies ja, että hän ei maksanut öljy-yhtiöstään, vaan sai sen haltuunsa ilmaiseksi. Putin sanoi, että se on väärin ja häneltä on vietävä kaikki, Pugachev kertoo.