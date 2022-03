Kuka on ex-oligarkki Mihail Hodorkovski? Satumaisen rikas öljypohatta joutui nopeasti Putinin tulilinjalle valtaannousun jälkeen

Entinen oligarkki Mihail Hodorkovski on tänään illalla Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa. Maanpaossa elävä 58-vuotias Hodorkovski on tullut tutuksi Putinin kritisoijana, mutta millainen mies harteille asetellun sankariviitan alla todellisuudessa piilee?

Insinööri aloitti bisnekset kahvilatoiminnasta

Putinin haastaminen johti vankeustuomioon

Armahdettiin perhesyistä

Hodorkovski on kertonut saaneensa viettää perheensä kanssa vankeusaikana vain vähän. Hänen kaksi nuorinta lastaan kasvoivat kymmenessä vuodessa leikki-ikäisistä teineiksi. Vaimo piti perhettä kasassa eivätkä lapset kaikesta huolimatta unohtaneet isäänsä.

Bisnekset vaihtuivat yhteiskunnalliseen toimintaan

Vapautumisensa jälkeen Lontooseen asettunut Hodorkovski on siirtänyt bisnekset sivuun ja keskittynyt yhteiskunnalliseen toimintaan.

Köyhtymisestä huolimatta miehellä on edelleen miljoonaomaisuus, jonka turvin hän on kyennyt ylläpitämään mediaryvästään, joka tekee paljastusjuttuja Hodorkovskin liiketoiminnat tuhonneen Putinin lähipiiristä. Mediat on estetty Venäjällä, mutta ihmiset seuraavat niitä VPN-yhteyksien kautta.