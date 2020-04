Surullinen näky New Yorkin sairaalan pihalla: Koronan uhreja kuskataan sairaaloista ruumishuoneelle rekkalasteittain

Osavaltiossa koronakuolemia on jo yli 1200, joista suurin osa tulee New Yorkin kaupungista.

Epätoivoinen tilanne näkyy kaupungin sairaaloissa, joissa isojen potilasmäärien hoitaminen on alkanut käydä lähes mahdottomaksi.

Kiireellistä hoitoapua kaupunkiin on haettu muun muassa Yhdysvaltain laivaston CSNS Comfort -sairaalalaivasta sekä keskuspuistoon rakennetusta massiivisesta kenttäsairaalasta.

Yläpuolelta löytyvältä videolta on nähtävissä, että New Yorkin Brooklynin kaupunginosassa ruumiita on jouduttu kuljettamaan sairaaloista eteenpäin rekkalasteittain ja vainajia siirretään rekkojen perävaunuihin trukeilla.