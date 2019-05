Katso video! Amerikkalaisen miljardöörin yli 200 miljoonaa maksava ökyjahti kerää katseita Helsingin keskustassa

Valtava luksusjahti kerää katseita Helsingin edustalla. Kyseessä on luksusjahti Kismet, jonka omistaa amerikkalaismiljardööri Shahid Khan. Ei ole varmuutta, onko Khan itse saapunut vierailulle Suomeen vai onko jahti vuokrattu jollekulle.

Jahti on 95 metriä pitkä, ja se on valmistunut vuonna 2014. Arvoltaan Kismet on yli 200 miljoonaa dollaria, ja se tarvitsee 28 henkilön miehistön. Jahti majoittaa kerralla 12 vierasta kuudessa hytissä.