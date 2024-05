ManU-omistajan 100 miljoonan luksusjahti Helsingissä – tältä se näyttää

Upean 73,6 metriä pitkän jahdin omistaja on tiettävästi brittiläismiljardööri Jim Ratcliffe .

Ratcliffe on tunnettu liikemies ja yksi Britannian rikkaimmista henkilöistä. Hän on perustanut petrokemian yritys Ineosin ja on myös Manchester Unitedin osaomistaja.