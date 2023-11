Katso suora lähetys 16.30: Presidentti Niinistö ja liittopresidentti Steinmeier pitävät tiedotustilaisuuden

Niinistö ja Steinmeier pitävät tiedotustilaisuuden tapaamisestaan kello 16.30. Keskustelunaiheeksi on oletettavasti noussut myös Suomen itärajan tilanne. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut jo usean päivän ajan.

Puolustusministeriöön torstaina

Torstaina Niinistön ohjelmaan kuuluu muun muassa vierailu Saksan puolustusministeriössä, jossa hänen on määrä tutustua moderneihin puolustusteknologioihin.



Presidenttien puolisoilla on myös oma vierailuohjelmassa. Jenni Haukion on määrä vierailla Büdenbenderin kanssa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristössä.



Presidenttiparien on myös määrä vierailla Unkelin vanhassakaupungissa.