Presidentti Niinistö aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Saksaan

Puolustusministeriöön torstaina

Torstaina Niinistön ohjelmaan kuuluu muun muassa vierailu Saksan puolustusministeriössä, jossa hänen on määrä tutustua tasavallan presidentin kanslian mukaan moderneihin puolustusteknologioihin.



Presidenttien puolisoilla on myös oma vierailuohjelmassa. Haukion on määrä vierailla Büdenbenderin kanssa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristössä.



Presidenttiparien on myös määrä vierailla Unkelin vanhassakaupungissa.