Katso kuvat – Ellen DeGeneres myi jälleen puolisonsa kanssa luksusmaatilansa hulppeaan hintaan

Maatila sijaitsee kuuden hehtaarin tontilla, joka on yksityistä, aidattua aluetta. Talo on rakennettu vuonna 1875.

Päärakennuksen lisäksi tontilla on kolme lisärakennusta, joita yhdistää katettu veranta. Tontilla on niin ikään oliivitarha, puutarha sekä ulkoterassi, jossa on takka. Siellä on myös hevosten kanssa viihtyvälle ihanteelliset puitteet, kuten ratsastuskehä, neljän karsinan hevostalli ja suuri navetta sekä kouluratsastusalue.