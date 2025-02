Edesmenneen tv-tähden perhe on tyrmistynyt lesken väitteistä: "Ei ansaitse tällaista kohtelua"

Tanssija-dj Stephen ”tWitch” Bossin perhe ei pidä siitä, mitä väitteitä tämän leskivaimo Allison Holker esittää uudessa muistelmateoksessaan.

Tanssija-dj Stephen ”tWitch” Boss teki itsemurhan 13. joulukuuta 2022. Hänen leskivaimonsa Allison Holker julkaisi muistelmateoksen nimeltään This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light (Harper Select) 4. helmikuuta, jossa hän käy läpi muun muassa hänen ja Stephenin suhdetta.

Stephenin perhe ei ole uudesta kirjasta kovinkaan mielissään.

– Me, Bossin perhe, olemme täysin tyrmistyneitä Allisonin kirjan harhaanjohtavista kertomuksista ja epäjohdonmukaisuuksista. Perheenä olemme toistuvasti osoittaneet myötätuntoa Allisonia kohtaan huolimatta hänen epäkunnioittavasta ja välttelevästä toiminnastaan Stephenin kuoleman jälkeen. Hänen kuvauksensa Stephenistä näyttää muokkaavan hänen tarinaansa kertomukseksi, joka vastaa hänen näkökulmaansa, Bossin äiti Connie Boss Alexander kirjoitti Instagramissa 12. helmikuuta.

Kirjassaan Allison paljasti uusia ja henkilökohtaisia yksityiskohtia edesmenneen miehensä väitetyistä huumeriippuvuuksista ja lapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Allisonin paljastukset keräsivät vastareaktioita useilta Stephenin läheisiltä arkaluontoisten tietojen jakamisesta.

Perheen mukaan Allisonin lausunnot ja ”tunteettomat mielipiteet mielenterveydestä” ovat lisänneet tarpeetonta tuskaa jo ennestään vaikeana aikana.

– Stephen ei ansaitse tällaista kohtelua, ei eläessään eikä kuollessaan, ja hänen (Allisonin) kertomuksensa saavat meidät epäilemään kaikkea, mitä hän on sanonut julkisesti ja yksityisesti. Allisonin muistelmateoksessa julkaistujen todistamattomien lausuntojen vuoksi olemme päättäneet hakea oikeudellista neuvontaa asian tutkimiseksi. On paljon avoimia kysymyksiä ja haluamme vastauksia, Stephenin äiti jatkoi lausunnossaan.

Stephenin perhe haluaa saada asian päätökseen. Hänen äitinsä kiitti faneja siitä, että he tukevat hänen perhettään, kun he kunnioittavat Stephenin muistoa.

Sen jälkeen, kun Stephenin perhe puhui viime kuussa, Allison julkaisi lausunnon, jossa hän käsitteli asiaa.

– Stephenin faneille sekä perheellemme ja ystävillemme haluan tehdä selväksi, että ainoa tarkoitukseni kirjan kirjoittamisessa on jakaa oma tarinani sekä osa elämästäni Stephenin kanssa auttaakseni muita ihmisiä. Aivan kuten te, en koskaan oikeasti tiennyt, mitä tapahtui, ja vaikka yritän koota palasia yhteen, en koskaan tule oikeasti tietämään, Allison kirjoitti tammikuussa.

Allison toivoi tuolloin, että hänen kertomuksensa myötä ihmiset voisivat huomata jotakin vaaranmerkkejä ennen kuin on liian myöhäistä ja jotka jäivät häneltä itseltään huomaamatta.

Stephenin äiti ja hänen veljensä Drè Rose kertoivat 11. helmikuuta CBS Morningsin haastattelussa huolistaan siitä, mitä Allison kirjoitti Stephenistä. Hänen veljensä kertoi ohjelmassa, että vaikka Stephenin riippuvuusongelma ja seksuaalinen hyväksikäyttö olisivatkin totta, niin hän ei usko, että se on syy Stephenin itsemurhaan.

Stephen työskenteli muun muassa Ellen DeGeneresin show’n parissa. Hän toimi DeGeneresin keskusteluohjelman dj:nä ja yhtenä vastaavana tuottajana.

Stephenillä ja Allisonilla on kolme lasta: Weslie, 16, Maddox, 8, ja Zaia, 4.

Lähde: US Weekly