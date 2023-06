Kylpyläosasto, 24 kylpyhuonetta ja jotakin suomalaisille rakasta – Jennifer Lopez ja Ben Affleck ostivat uuden miljoonakodin

TMZ-uutissivuston mukaan yli 4000 neliömetrin talossa on 12 makuuhuonetta ja 24 kylpyhuonetta. Kartanossa on niin ikään elokuvateatteri, viinikellari, kylpyläosasto, sauna, nyrkkeilykehä sekä hierontahuone.

Päärakennuksen takana on myös niin kutsuttu nollareunauima-allas, josta on upeat näkymät. Tontilla on niin ikään yli 400 neliömetrin kokoinen urheilutila, johon kuuluu sisäpallokenttä ja nyrkkeilykehä.