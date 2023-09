Katso! Huuhkajien lohkossa hurjat maalikarkelot – tätä se tarkoittaa Suomen EM-haaveille

Eriksenille hattutemppu maalisyötöissä

Huuhkajien onneksi Tanska ei löylyttänyt San Marinoa tämän pahemmin. Joukkue on viiden ottelun jälkeen lohkossa toisena, kymmenessä pisteessä, maalierolla +6.

Slovenia tyly isäntä Pohjois-Irlannille

Suomi voi pudota kolmanneksi

Puolet EM-karsintojen lohkopeleistä on nyt pelattu. Huuhkajat on torstain tulosten myötä H-lohkon kärjessä, 12 pisteessä. Tanska ja Slovenia hengittävät niskaan 10 pisteessä, kun taas Kazakstan on neljäntenä yhdeksän pisteen turvin.