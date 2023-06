Tämä viime hetkien osuma kirpaisi Huuhkajia ja kiharsi lohkotilanteen – näin todennäköinen Suomen EM-kisapaikka on juuri nyt

Huuhkajat on nyt H-lohkon kärjessä, mutta Kazakstan hengittää niskaan heti toisena tasapisteillä. Tasapelin keskenään pelanneet Tanska ja Slovenia ovat molemmat seitsemässä pisteessä sijoilla kolme ja neljä.

Tilastoja ja todennäköisyyksiä laskeva Grace Note kertoo, että Tanskalla on edelleen suurimmat todennäköisyydet mennä lohkosta EM-kisoihin. Tanskalaisten todennäköisyys päästä Saksan EM-lopputurnaukseen on 82 prosenttia. Suomella on todennäköisyyksien mukaan toiseksi parhaat mahdollisuudet sijoittua lohkossa kahden joukkoon. Grace Note antaa Huuhkajille 66 prosentin todennäköisyyden suoraan EM-lopputurnauspaikkaan.