Näyttelijä Martti Suosalo paljastaa teatterin vaikuttavuuden salaisuuden: "Aivokäyrä on unenomainen"

– Se tarkoittaa esiintyjän ja katsojan välistä yhteyttä. On tutkittu, että lämpiössä, missä juodaan kahvit, ihmisten aivokäyrä on vilkkaampi, ja sitten, kun mennään teatterisaliin, niin aivokäyrä on unenomainen. Yhteisöllinen tilanne, mihin ihmiset tulevat, aiheuttaa sen, että alamme nähdä samaa unta. Uni on se näytelmä, Suosalo tiivisti Huomenta Suomessa 27. lokakuuta.