Suosikkinäyttelijä Hannes Suominen muistelee TTK-menestystään: "Tehtiin esitys ja sitten se esitettiin"

– Silloin kun sitä tehtiin, niin varmaan tunnistettiin vähän enemmän. Otin sen työnä, sillä tavalla kuin tämä näytteleminenkin on. Tehtiin esitys ja sitten se esitettiin, Suominen nauraa.

– Tässä tulevassa revyyssä tanssitaan, mutta se on vähän erilaista.

– Toki kun kulttuurista leikataan, niin totta kai ajat ovat todella haastavia ja ihmisten kulutuskäyttäytyminenkin on muuttunut. Mutta me olemme sinnikkäitä oltu aina ja ollaan yhä, Kokkonen sanoo.

Sekä Suominen, että Kokkonen odottavat innolla tulevan revyyn esityksiä. Työryhmä on harjoitellut nyt viikon verran ja ensi-ilta on kuukauden päästä. Kokkonen kertoo esityksen olevan monipuolinen kaikilta osin.

Kokkonen paljastaa, että osa sketseistä tehdään vasta viime tingassa, koska ajankohtaisuus revyytä tehtäessä on hyvin tärkeää.

– Nytkin on niin, että meillä on yksi kokonaan tekemätön numero, joka valmistuu todennäköisesti viikon päästä. Myös esityskaudella on joka syksy päivitetty tekstejä, Kokkonen kertoo.