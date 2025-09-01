Ensitreffit-asiantuntijat ovat ottaneet tällä kaudella isoja riskejä – Töllötuomareilta suora mielipide asiaan

Julkaistu 01.09.2025 19:04
Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Katri Utula

katri.utula@mtv.fi

Ensitreffit alttarilla -ohjelman sinkut julkaistiin maanantaina 1. syyskuuta. Töllötuomarit kertovat, millaisia persoonia tulevalla kaudella nähdään. 

Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistujat julkistettiin tänään 1. syyskuuta, ja tänä vuonna ohjelmassa nähdään neljä pariskuntaa. 

Lue myös: Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -ohjelman sinkut

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katri Utula ja Katja Lintunen tutustuivat ohjelman osallistujiin. Yllä olevalta videolta näet analyysit ohjelman osallistujista.

Asiantuntijoina toimivat Hanna Myllymaa, Iida Mäkikallio ja Joonas Pesonen. Myllymaa kertoo ohjelman avausjaksossa, että tänä vuonna sinkkuja ei ole lähdetty mätsäämään sellaisen ihmisen kanssa, joita heillä on aina ollut.

Töllötuomarit ovat mielissään asiasta, mutta toteavat asiassa piilevän myös kauhukuvia. 

– Se voi olla joko tosi hyvä asia tai todella huono asia, Utula sanoo.

– Minun mielestäni se on kiva, että tällä kaudella on otettu riskejä. Mietin, että kuka se riskipariskunta on, Lintunen jatkaa. 

Yllä olevalla videolla Töllötuomarit pohtivat Vappu Pimiän seuraajaa.

Töllötuomarit MTV Katsomossa.

Ensitreffit alttarilla torstaisin 4. syyskuuta alkaen klo 21 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

