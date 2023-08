Fyre-skandaalifestivaalin järjestäjä väittää myyneensä ensimmäisen lippuerän loppuun – some repesi: "Kuka helvetissä osti näitä lippuja?"

View this post on Instagram

– Fyressa kyse on ihmisistä, jotka ympäri maailman kokoontuvat yhteen tehdäkseen mahdottomasta mahdollista. Tällä kertaa meillä on uskomaton tuki, McFarland kirjoittaa päivityksessään, kuvaillen Fyrea "historian puhutuimmaksi festivaaliksi".

– En tiedä, kumpi on uskomattomampaa: se, että hän tekee tämän uudelleen vai se, että on ihmisiä, jotka lankeavat tähän taas. Joka tapauksessa, seuraava Netflix-dokkari tulee olemaan hyvä!

Huippukokkien valmistama ruoka sen sijaan oli leipää juustoviipaleilla. Myös useat artisteista, joiden oli tarkoitus esiintyä festareilla, vetäytyivät huonon suunnittelun takia. Pahamaineisesta festivaalista on tehty muun muassa Netflix-dokumentti Fyre: The Greatest Party That Never Happened.