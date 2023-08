Skandaalifestivaali Fyre meni vuonna 2017 järkyttävällä tavalla pieleen – vankilatuomion saanut järjestäjä myy jälleen lippuja tapahtumaan

– Tämä on suuri päivä. On ollut mitä hulluin matka päästä tänne asti, McFarland sanailee videolla.

– Ystävät, tämä on teidän tilaisuutenne päästä mukaan. Tässä on kaikki, mitä olen tavoitellut. Nyt vittu mennään, McFarland toteaa videolla.

Youtubessa videota on katsottu artikkelin kirjoittamisen hetkellä noin 17 000 kertaa. Sen kommenttikenttä on suljettu.

Todellisuus oli kuitenkin toinen. Jopa tuhansia dollareita lipuistaan maksaneet festarivieraat majoittuivat tavallisissa teltoissa patjoilla, jotka olivat kastuneet sateesta. Huippukokkien valmistama ruoka sen sijaan oli leipää juustoviipaleilla. Pahamaineisesta festivaalista on tehty muun muassa Netflix-dokumentti Fyre: The Greatest Party That Never Happened.