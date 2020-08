Kasvomaskikeskustelu kiihdyttää suomalaista tuotantoa - Lifa Air aikoo kolminkertaistaa kotimaisen työntekijämääränsä: "Kangasmaskien käyttö on edesvastuutonta!"

"Tällä hetkellä päivätuotanto on 700 000 kappaletta"

Lifa Air Finland on tällä hetkellä ainoa maskiyritys, joka on rekisteröitynyt Fimeaan, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on nenä- ja suusuojilta vaadittavat vaatimukset täyttävät tuotteet. Lisäksi rekisteröinti on vireillä kahden muun yrityksen toimesta.

"Me saimme kahdessa kuukaudessa kotimainen maskituotanto käyntiin"

– Suomessa lähdettiin liikkeelle ihan nollapisteestä ja tämä liikkellelähtö tapahtui poikkeuksellisen nopeasti. Me saimme kahdessa kuukaudessa kotimainen maskituotanto käyntiin. En usko, että on yhtä nopeasti uutta teollisuudenalaa saatu Suomessa moneen moneen aikaan saatu käynnistymään.

"Kangasmaskien käyttäjät tulevat levittämään viruksia"

Lifa Airin tuotantolinjalla korostetaan, että maskeissa kriittistä on pintamateriaalien sisällä oleva suodattava kangas. Hallituksen puheenjohtajalla on tyly viesti kankaisten kasvomaskien käyttäjille.

– Kun yskäisyn tuotokset ovat kuivuneet, sen jälkeen virukset pääsevät liikkumaan maskista suuntaan ja toiseen. Kangasmaskien käyttäjät tulevat levittämään viruksia ja tämä on asia, joka on äärimmäisen pelottavaa ja sitä ei ole mitenkään huomioitu, vaan on suositeltu, että kangasmaskit, kansanmaskit, näiden käyttö on järkevää ja suositeltavaa. Päinvastoin, se on edesvastuutonta! toteaa yrityksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää.