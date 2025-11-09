Espoolainen Ville kuvasi erikoisen näyn kalareissulla ollessaan marraskuun alussa.
Ville, 44, hämmästyi toden teolla ollessaan kalastamassa saaristomerellä Paraisilla, Lounais-Suomessa.
Meri oli yksinkertaisesti aivan täynnä meduusoja.
– Mietin, että mitä ihmettä. Useinhan täällä meduusoja näkee, mutta nyt määrä oli kyllä käsittämätön. Niitä oli silmän kantamattomiin, Ville ihmettelee MTV Uutisille.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi kertoi viime vuonna MTV Uutisille, että tähän aikaan vuodesta meduusat ovat sellaisessa elinkierron vaiheessa, että ne lisääntyvät.
Sen jälkeen ne menevät huonoon kuntoon ja ajautuvat helposti rannikolle kuolemaan.
– Aina välillä on loppukesän aikoja, milloin meduusoja voi olla hyvin runsaasti, Lehtiniemi sanoo.