Tarja kuvasi uskomattoman näyn, joka paljastaa salatun maailman ympärillämme: "Näitä ei yleensä ihmissilmä havaitse"

Kuva on kuitenkin aito. Hämähäkkien ahkerointi ja seittien peittämät alueet eivät ole Suomessa harvinaisia, mutta kuvassa olosuhteet ovat osuneet poikkeuksellisella tavalla kohdalleen.

– Hämähäkkejä on paitsi paljon, ne ovat myös tavattoman nopeita rakentamaan seittirakennelmansa. Tässä on kyse joukkovoimasta. Hämähäkkejä on tuhansittain tämänkin kuvan alueella, Mutanen sanoo.