Vaarallinen vanki irrotti nilkkapantansa ja poistui luvattomasti Keravan avovankilasta toissa yönä – sama mies yritti karkuun vain viikkoa aiemmin

Vaaralliseksi todettu vanki poistui luvattomasti toissa yönä Keravan avovankilasta. Miehellä on kytköksiä United Brotherhood -jengiin ja hänellä on vakava väkivaltarikostausta. Mies on tuomittu aiemmin pitkiin vankeusrangaistuksiin muun muassa jengitiloissa tapahtuneesta julmasta raiskauksesta, useammasta tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.