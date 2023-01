Karu virhe maksoi miljoonia, tästä syystä Paralympiakomitean hakemusta ei voitu käsitellä – "Se on mahdotonta"

Suomen Paralympiakomitea tiedotti tiistaina jättäneensä opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen vuotuisesta valtionavustuksesta päivä takarajan jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola kertoo MTV Urheilulle, ettei myöhästynyttä hakemusta voi ottaa käsittelyyn edes poikkeustapauksessa. Hakemusten aikarajat ovat todella tarkkoja. Jos hakemusta ei toimiteta aikarajojen sisällä, mitään ei ole enää tehtävissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se on hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta välttämätöntä, että siinä on takaraja. Hakuaika on tässäkin haussa ollut viisi viikkoa – taisi olla jopa kuusikin viikkoa. Kyllä siinä aikaa on. Se on lain mukaan mahdotonta ottaa käsiteltäväksi myöhästynyttä hakemusta, Niemi-Nikkola sanoo MTV Urheilulle.

– Tietenkin tämä on todella ikävä tapaus, mutta tässä ei voi käyttää harkintaa. Se on ehdoton. Hakemus on tullut myöhässä. Silloin se tulee saamaan hylkäävän päätöksen. Sitä ei voi ottaa käsiteltäväksi muiden hakemusten joukkoon. Tämän osalta se on aika yksiselitteinen saman tien.

Vuonna 2022 Paralympiakomitean yleisavustus oli suuruudeltaan peräti 2 062 000 euroa, joten myöhästynyt hakemus tekee valtavan loven järjestön budjettiin.

Vastaavansuuruisia tukia on lähes mahdotonta saada muualta.

– Tämä on vuotuinen yleisavustushaku ja se on nyt sen osalta käsitelty. Sen kompensoiminen täysimääräisesti tai edes lähelle täysmääräisesti on kyllä käytännössä mahdotonta. Sen mittaluokan julkista tukea on mitään muuta kautta mahdoton olettaa saavansa. Kyllä se on siinä mielessä kriittinen haku, Niemi-Nikkola sanoo.

Niemi-Nikkolan mukaan hakemuksen olisi voinut jättää vaikka ilman yksityiskohtia, sillä haku sisältää kahden viikon täydennysajan. Täten avustusta hakenut taho voi välttää takarajasta myöhästymisen.

– Jos herää myöhään ja tuntuu, ettei ehdi millään kaikkia tarvittavia asioita sinne kirjata tai löytää, hakemuksenhan voi jättää vaikka tyhjänä ja täydentää sitten. Täydennysaikaa on kaikissa hauissa oltava vähintään kaksi viikkoa. Siihen asti on odotettava ennen kuin aloittaa valmisteluja, Niemi-Nikkola sanoo.

– Myöhästyminen on tavallaan aitoa myöhästymistä, kun tyhjääkään hakemusta ei ole tullut määräaikaan mennessä.

Kyseessä ei suinkaan ole ainoa kerta, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaanottanut avustushakemuksen myöhässä. Toimintamalli on ollut joka kerta samanlainen. Myöhästynyttä hakemusta ei oteta käsittelyyn.

Paralympiakomitean hakemuksen myöhästyminen on kuitenkin avustuksen suuruuden vuoksi poikkeuksellinen tapaus.