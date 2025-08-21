Taitoluistelun suomalaismestari leikkaukseen

Nella Pelkonen Finlandia Trophyn jäällä marraskuussa 2024.
Nella Pelkonen Finlandia Trophyn jäällä marraskuussa 2024. Lehtikuva
MTV URHEILU – STT

Suomalaisista Iida Karhunen, Olivia Lisko ja Selma Välitalo ovat marraskuussa mukana taitoluistelun Finlandia Trophy Helsinki -kilpailun naisten yksinluistelussa, mutta Nella Pelkosta ei kisassa nähdä.

– Penikkatauti on vaivannut sääriäni jo pitkään ja vaikeuttanut harjoittelua. Nyt päädyimme oikean jalan leikkaushoitoon, jotta pääsisin palaamaan harjoituksiin mahdollisimman pian. Tämän vuoksi kauden suunnitelmia on pitänyt miettiä uudestaan, vuonna 2023 Suomen mestaruuden voittanut Pelkonen sanoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Miesten yksinluistelussa suomalaisista on mukana Valtter Virtanen. Jäätanssissa Suomen edustajat ovat Juulia TurkkilaMatthias Versluis ja Yuka OriharaJuho Pirinen.

Finlandia Trophy järjestetään Helsingissä 21.–22. marraskuuta.

