"Tässä on ikään kuin kolmen vuoden työ kuukaudessa" – koronatukikohun keskelle joutunut Business Finland käsittelee 100 000 euron yritysavustuksia näppäimistö sauhuten

Suomen valtion rahoituslaitos Business Finland on myöntänyt toistaiseksi suomalaisille yrityksille 800 miljoonan valtion myöntämästä kokonaisrahoituksesta noin 30 prosenttia. Rahoitusta on toistaiseksi jaettu yli 230 miljoonaa euroa.

Business Finlandin mukaan hakemusprosessia on kevennetty, siten että se tukee kovaa työtahtia. Hakemus- ja esityslomaketta on muun muassa yksinkertaistettu.

Perusprosessi on kuitenkin sama. Esittelijä tekee hakemuksesta johtopäätökset, päättäjä käy päätöksen läpi ja jos kokonaisuus on hyväksyttävä, tehdään päätöksestä esitys.

"Tässä on ikään kuin kolmen vuoden työ"

Kangas myöntää, että tahti on kova ja poikkeuksellinen. Toimeksianto on ollut sellainen, että tämän pitää tapahtua nopeasti.

– Tottakai tässä on mahdollista, että tehdään virheitä. Ei me edes yritetä kiistää sitä, etteikö tehtäisi virheitä. Me ollaan kuitenkin tarkasti määritelty, että mitä tehdään. Olemme pyrkineet jättämään muut työtehtävät pois. Esimerkiksi malli on hyvin samanlainen, kuin innovaatiosetelimme kanssa, jossa työtahti on myös kova.