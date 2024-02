Karu taulukko osoittaa suomalaisen jalkapallon takamatkan – urheilujohtaja rauhoittelee: "En ole huolestunut"

– En ole huolestunut. Tämä on mahdollisuus nähdä ja oppia, miten he tekevät tätä. Hinta-laatu-suhteessa erohan ei ole tuo. Suomalaisen pelaajan taso on aika hyvä tällä hetkellä. Kysymys on enemmän siitä, miten saamme jatkossa rahaa tulemaan enemmän suomalaisiin seuroihin, kuten tanskalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset ovat tehneet jo pitkään, Hyryläinen kommentoi MTV Urheilulle.