The Athleticin mukaan Miami haluaisi eroon Robert Taylorista, Gregoresta , Jean Motasta , DeAndre Yedlinistä, Sergii Kryvstovista ja Corentin Jeanista tai ainakin osasta tätä ryhmää, jotta se pysyisi MLS-liigan kokoonpanosäännösten sisällä.

– He ovat kusessa, usko minua, sanoo erään MLS-seuran urheilujohtaja Athleticin mukaan.

Tarkkoja lukuja Miamin ahdingosta ei ole tiedossa, mutta useiden lähteiden mukaan on selvää, että Miamilla palkkakatto ylittyy, jos muutosta ei nähdä.

Athletic spekuloi, että brassipelaajien Gregoren tai Motan myyminen ulkomaille olisi todennäköisintä, sillä Brasilian siirtoikkuna on edelleen auki.

Miami hankki tälle kaudelle riveihinsä Euroopan kentillä pahoja tehneen maaliruisku Luis Suarezin , keskikenttäpelaaja Julian Gresselin ja puolustaja Nicolas Freiren . Heidän lisäkseen seuran kiikarissa on nuori argentiilalaislupaus Federico Redondo , johon poltetaan lähteiden mukaan noin kahdeksan miljoonaa dollaria.

Hyökkääjälegenda Suarezin tulo joukkueeseen on Miamin faneille mielekäs uutinen, sillä Messi ja Suarez pelasivat aikanaan yhdessä Barcelonassa, ja jälki oli tuhoisaa. He voittivat Barcelonassa pelatessaan neljä Espanjan mestaruutta ja Mestarien liigan. Uruguayn supertähti on voittanut usean liigan maalipörssin. Parhaalla kaudellaan 2015-2016 hän paukutti peräti 40 rysää Barcelonalle Espanjan La Ligassa.