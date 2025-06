Järisyttävä väite maailmanennätyksestä Timanttiliigassa

Kevin Young uskoo, että Oslon Timanttiliigassa 300 metrin aitojen maailmanennätys murskataan täysin uuteen uskoon.

Norjan Karsten Warholm paineli Kiinassa toukokuussa 300 metrin aitojen uudeksi epäviralliseksi maailmanennätykseksi 33,05. Oslon Timanttiliigassa laji on jälleen ohjelmistossa, ja nyt mukana ovat Warholmin lisäksi myös "pitkien aitojen" muut huippunimet Yhdysvaltain Rai Benjamin ja Brasilian Alison dos Santos.

Kolmikko on 400 metrin aitojen historian kolme nopeinta, joten tänä iltana Bislettin stadionilla on luvassa kova kamppailu voitosta. Jos ratakierroksen aitojen entistä maailmanennätysmiestä Kevin Youngia on uskominen, syntyy torstaina 300 metrin aitojen maailmanennätys reilusti.

– Mielestäni joku heistä voi juosta aikaan 31,8 tai 31,9 sekuntia. Se on mahdollista, Young täräyttää VG:n mukaan.

Youngin ennusteen toteutuessa ME-aika paranisi relusti yli sekunnin. Rai Benjamin ei täysin tyrmää maanmehensä puheita.

– Uskon, että joku voi juosta 32 sekuntiin. Mutta tämä on minun kauden ensimmäinen juoksuni, joten olen kärsivällinen, Benjamin sanoo.

Norjalainen Warholm on innoissaan, että pääsee kisaamaan parhaita vastaan kotikentällään.

– Tärkeintä tässä kilpailussa on, että saamme kaksintaistelun. Nämä vanhat hyvät kaksintaistelut, joissa taistellaan kovaa eikä voittajaa tiedetä etukäteen, ovat juuri se mitä tarvitsemme, että saamme jahdattua ennätyksiä paremmin, Warholm sanoo.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics ei ole vielä hyväksynyt 300 metrin aitojen virallisia maailmanennätyksiä, koska kyseessä on aikaisemmin harvoin kilpailtu laji. Tälle kaudelle 300 metrin matkoja on otettu enemmän kansainvälisten kisojen ohjelmistoon. Kuitenkaan arvokisoissa matkaa ei nähdä.

Oslon Timanttiliiga on katsottaviissa MTV Katsomosta klo 21 alkaen.