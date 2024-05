Karri Koiran pysäyttää usein toistuva palaute, jota saa musiikistaan – ja on yksi asia, jonka hän on onnistunut salaamaan täysin julkisuudelta: "Se on suuri saavutus"

Artisti Karri Koira, oikealta nimeltään Karri Siren, on monille tuttu hahmo kesäfestareiden keikkalavoilta jo vuosien, jopa vuosikymmenten ajalta. Yli kymmenen vuoden ajan artisti on luovinut suosiota nauttien soolourallaan, mutta jo sitä ennen hän oli erittäin tunnettu suomiräp-piireistä.

Ensimmäisen soololevynsä K.O.I.R.A artisti julkaisi vuonna 2012 ja nyt, lähes 12 vuotta myöhemmin päivänvalon näki toinen albumi Aina ja aina. Karri Koiran mukaan syy siihen, miksi juuri nyt oli hyvä aika julkaista uusi levy, on moniselitteinen.

– Löydettiin kultaa. On ollut pitkä prosessi, että ollaan päädytty tähän tilanteeseen, että nyt julkaistaan toista albumia. Kyllähän olin aktiivinen tuossa välissä, tein paljon keikkaa ja julkaisin biisejäkin, Karri Koira pohdiskeli hymy suupielessään aurinkoisena päivänä Helsingin Munkkiniemessä.

Karri Koiran mukaan uutta levyä on lähestytty ennen kaikkea uteliaisuuden kautta ja hän on seurannut sitä tehdessä hyvin vahvasti omia mielenkiintojaan. Musiikintekijänä hän on halunnut ajautua sitä kohti, mitä hän ei ole ennen tehnyt.

Vaikka suuren yleisön tietoisuuteen Karri Koira nousi groovaavan RnB-henkisen soololevynsä julkaisun myötä, räppipiireissä hän oli jo pitkään sitä ennen ollut yhdessä räppäri Ruudolfin kanssa yksi genren suomalaisista kulmakivistä. Karri Koiran hahmon syntymä ajoittuu vuosikausien taakse, ja se on artistin oman muistikuvan mukaan "jonkun kaverin keksimä", "ehkä joskus 1900-luvulla".

– Sillä tiellä ollaan edelleen, artisti myhäilee.

Uteliaisuus on ajanut Karri Koiraa aina artistina, jo 1990-luvulta lähtien, kun hän alkoi kavereidensa kanssa ensi kerran kokeilla siipiään räpin parissa. Varsinkin Ruudolfin kanssa tehty yhteinen taival on ollut merkityksellinen ja sen vaikutus näkyy edelleen.

– Meillä on ollut upea historia yhdessä, ollaan tehty tosi hienoja biisejä, upeita keikkoja. Ehkä tuolla levylläkin voi kuulla jotain tästä aiheesta.

Siitä huolimatta, että Karri Koira on ollut pitkään mukana suomalaisissa musiikkipiireissä, on hän onnistunut salaamaan julkisuudelta yhden asian: ikänsä.

– Se on suuri saavutus, ettei Wikipediassa lue mun ikää. Mutta se on vähän ehkä sellainen, ei yllätys, vaan tavallaan leikki, artisti naurahtaa.

Tällä hetkellä Karri Koira kertoo olevansa varsin tyytyväinen siihen, millaiseen pisteeseen on päätynyt urallaan musiikin saralla. Kokeilevuus on tuottanut tulosta, joka on miellyttänyt niin häntä itseäänkin kuin kuuntelijoita.

– Musta tuntuu, että olen ihan hyvässä paikassa tuon suhteen. Mulla on hyvä levy tässä ja kaikki on tosi hyvin.

Suurimpina saavutuksinaan Karri Koira pitää julkaisemiaan levyjä. Sekä sitä, että on myös tietämättäänkin saanut olla suurena vaikuttajana kuulijoidensa elämissä.

– Ihmiset saattavat tulla sanomaan, että sun tai teidän musa, mitä olette Rudin kanssa tehneet, se on ollut tosi tärkeää joidenkin ihmisten elämässä. Sitä ei aina välttämättä siinä hetkessä tajua, kun joku ihminen sanoo sen, koska ihmiset aika usein sanovat sitä, niin se voi olla, että ajattelet vain, että ok, ja jatkat matkaa.

Karri Koira jatkaa kertoen, että kun hän on toisinaan pysähtynyt miettimään asiaa tarkemmin, on se sitten iskenyt toden teolla häneenkin.

– On joskus tosi otettu olo siitä, että saa olla osa joidenkin ihmisten nuoruutta vaikkapa, tosi vahvasti. Musiikkisi vie heidät sinne nuoruuteen. Niin se on jotenkin tosi siistiä joskus tajuta se, että se on näin, silloin tulee sellainen tosi etuoikeutettu fiilis. On tosi huikeaa, että on osa jonkun ihmisen elämää, tavallaan tietämättä sitä itse, koska enhän mä tunne kaikkia niitä ihmisiä ketkä kuuntelee niitä biisejä.

Esimerkkinä pysäyttävästä palautteesta Karri Koira kertoo viestistä, jonka sai vähän aikaa sitten ennen erästä keikkaansa.

Siinä viestin lähettäjä pyysi tältä, voisiko hän onnitella keikalla erästä pariskuntaa, joka oli mennyt naimisiin. Kyseinen pariskunta oli viestin mukaan tavannut toisensa ensi kertaa Karri Koiran keikalla.