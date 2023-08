Henkilöllisyytensä kätkevä Eevil Stöö ja positiivisuudestaan tunnettu Stepa ovat suomiräpin erikoiskaksikko – kertovat, miksi haluavat tehdä töitä juuri toistensa kanssa

Kaksi suomiräpin klassikoihin lukeutuvaa ääntä, räppärit Stepa, oikealta nimeltään Joni Stenberg, sekä Eevil Stöö, oikealta nimeltään Tommi Liikka, yllättivät suomalaiset räppipiirit alkuvuodesta. Keväällä räpin vastalaidoilla keikkuvat artistit julkaisivat ensimmäisen yhteisen levynsä Et voi pysäyttää meitä, jonka myötä he ovat myös nousseet yhdessä keikkalavoille ympäri Suomen.

Kaksikon tapaaminen ja haastatteleminen tuli mahdolliseksi elokuussa. Tilaisuus oli harvinainen ja herkullinen, sillä varsinkin Eevil Stöö on suomiräpin mystinen hahmo, joka ei koskaan ole paljastanut kasvojaan julkisuudessa tai räpännyt, saati puhunut, omalla äänellään. Hän antaa myös hyvin harvoin haastatteluja.

Nyt saimme kuitenkin tavata Flow Festivalin bäkkärillä, onnistuneen keikan jälkeen Helsingin Suvilahdessa.

Se oli ehkä meidän paras keikka, hehkutti Stepa tavatessamme. Eevil Stöö oli eri mieltä: vaikka meininki festariteltassa sunnuntaisena iltapäivänä oli hyvä, oli hänen mielestään heidän kaikista paras yhteinen keikkansa taannoin Tampereella.

Eevil Stöö ja Stepa ovat kaksikko, joka yllätti monet yhteistyöllään. Heidän tyylinsä räppäreinä ovat lähestulkoon vastakkaisilla laidoilla. Toisaalta moni asia, jota kuuntelijana ei aluksi välttämättä tule ajatelleeksi, yhdistävät.

Ennen yhteistyötään kaksikko oli törmäillyt toisiina useaan otteeseen vuosien varrella: samoilla keikoilla, klubeilla, festareilla. Varsinainen kipinä yhteisestä projektista sai alkunsa kuitenkin noin vuosi sitten.

– Ehdotin, että lähdetään yhteiselle kiertueelle, ja tehtäisiin sitä varten biisi. Yhtäkkiä teimmekin levyn niin, että perustettiin Whatsapp-ryhmä ja alettiin kirjoittamaan. Kummankin riimit ruokkivat toinen toisiaan, Stepa kertoo.

Eevil Stöön mukaan monet epäilivät, kuinka yhdistelmä tulisi toimimaan. Eivätkä artistit itsekään sitä tienneet, ainut tapa oli ottaa selvää.

Lopulta he saivat yhdistettyä tyylinsä niin, että kumpikin tuo pöytään omat tapansa, toisen tekemisistä inspiroituneena. Tahoillaan on pysytelty uskollisena omille perinteille, ja tämä on näkynyt myös kummankin puolen fanien kiitollisuutena keikoilla.

– Aluksi mietittiin, että mihin suuntaan me mennään. Sitten se vaan klikkasi, ja tiesin jo ennen kuin oltiin nauhoitettu yhtään biisiä, että tämä tulee olemaan ihan sairaan hyvää ja tämä on se oikea suunta, Eevil Stöö kertoo.

– Kumpikin on oppinut toisiltaan niin paljon, koska meillä kummallakin on vahvuutemme. Sitten se homma klikkasi niin, että olen poiminut sulta jotain juttuja, mitä en ole aikaisemmin itse tajunnut, ja sä olet poiminut multa juttuja. Ollaan tultu kumpikin puoleen väliin, Eevil Stöö pohtii Stepaa katsoen, tämän kompatessa vieressä.

– Se on aina siistiä, kun tehdään musaa, ja huomaa, että se toinen on niin innoissaan, ja se tarttuu myös itseen. Sen ainakin Stöö on tartuttanut minuun ja olen siitä kiitollinen, että ollaan tehty tämä, Stepa kertoo.

Yhdistävät tekijät

Stepa tunnetaan esimerkiksi klassikoistaan Vapaapäivä ja Lastenlaulu. Eevil Stöö puolestaan on palkittu artisti, joka muun muassa sai työryhmineen Teosto-palkinnon vuonna 2022 levystään Marsipan Wave. Kumpikin on käsitellyt musiikissaan omilla tavoillaan laajoja, painaviakin aiheita, joihin lukeutuvat sosiaaliset haasteet kuten mielenterveys, ihmissuhteet sekä taloudelliset ongelmat.

Et voi pysäyttää meitä -levyn kumpikin halusi kuitenkin pitää kevyenä. Pääasia oli se, että räpätään hyvin.

Eevil Stöön mukaan mikään aiempi levy ei ole syntynyt yhtä helposti. Mökillä levyntekotalkoissa räppi raikasi läpsystä vaihto -meiningillä, toisen päätettyä riiminsä toinen jatkoi omaa osuuttaan.

Mutkattomuus lieneekin levyn voimakkain viesti Stepalta ja Eevil Stööltä kuuntelijoilleen.

– Tällä hetkellä, kun maailma on niin omituinen ja välillä todella paha paikka, niin musiikki on paras keino lähteä hetkeksi pois siitä maailmasta. Sitä haluaa ehkä tarjotakin ihmisille, ettei aina tarvitse miettiä jotain vakavaa, ja että välissä voi vain muistaa, että tämä elämä on ainutlaatuinen. Ja pitää hauskaa niin kauan, kun tämä elämä kestää, Stepa muistuttaa.

Yhteistyön saumattomuuden ansiosta kaksikko kertoo aikovansa vastaisuudessa tehdä lisää musiikkia yhdessä.

Ja sen lisäksi, kuinka Eevil Stöö ja Stepa suhtautuvat räpin tekemiseen ja tärkeimpään työkaluunsa suomen kieleen, heitä yhdistää hyvin vahvasti se, millaisia he ovat luonteeltaan.

Varsinkin Stepa tunnetaan loputtomasta positiivisuudestaan. Hiihtopipon, muunnetun äänen ja artistihahmonsa takana oleva ystävällinen ja lämmin, Eevil Stöönä tunnettu mies ei jää tässä hänelle kakkoseksi.

– Tämä on huomaavainen äijä ja tuon maskin takana on tosi, tosi hauska tyyppi joka nauttii elämästä ja muistuttaa muille, että hei: sä olet aika hyvä räppäri, sä olet aika hyvä siinä, mitä sä teet. Kun minusta puhutaan, että olen positiivinen, niin oikeasti: tuo äijä on tsempannut niin paljon ihmisiä, ettei varmaan kukaan muu suomiräpissä ole tehnyt sitä, Stepa kuvailee vieressään myhäilevää Eevil Stöötä.

Eevil Stöö kertoo arvostavansa Stepassa tämän positiivisuuden lisäksi erityisesti myös tämän taitoa kirjoittaa.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että pitää kirjoittaa ihan helvetin hyvin ja olen aina digannut kikkailusta. Stepa ei tavallaan tee sitä, vaan Stepa kirjoittaa tosi usein niin, että sieltä saattaa tulla se sana, minkä odottaakin tulevan. Mutta se, miten Stepa tekee sen. Sä flowaat sen niin, ettei kukaan tee sitä yhtä hyvin. Voi tehdä yksinkertaisesti jotain niin kaunista, se on jotain, mitä en osaa tehdä samalla tavalla, Eevil Stöö summaa.

Elämänasennekin saa toki myös kiitosta.

– Odotin, kun me lähdettiin kiertämään, kun hänen maine on, että hän on kaikista positiivisin ja ihan mahtava tyyppi. Niin odotin, että kyllä sieltä tulee jotain stipluja, että sieltä on pakko löytyä joku juttu. Niin en ole vieläkään löytänyt mitään, ja me ollaan hengattu ihan liiankin paljon. Vieläkään en ole keksinyt mitään, mistä voisi olla, että “kyllä Stepa on ihan hyvä tyyppi, paitsi...”, Eevil Stöö nauraa.