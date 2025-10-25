HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen myöntää joukkueen ongelmat maalinteon kanssa.

HIFK jäi lauantaina jo kuudennessa vierasottelussa putkeen ilman maalia. HIFK on hakannut päätään seinään vieraskaukalossa nyt jo 383 minuuttia ja 10 sekuntia.

Lauantaina oli SaiPan vuoro nollata HIFK ja ottaa täydet sarjapisteet 3–0-voitolla.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen myönsi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa suoraan, että tuska on hiipinyt viime otteluiden aikana pahemman kerran puseroon.

– Olisimme halunneet, että olisimme tehneet pelin ensimmäisen maalin. SaiPa teki ja sen jälkeen meillä hajosi paketti. Tiukka ja kova peli. Yritystä oli. Maalinteon kanssa on paljon tuskaa tällä hetkellä, Jokinen myöntää.

Katso ottelun lehdistötilaisuus kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.

1:45