Karri Kivi hämmästyi Tappara-fanien kovasta mielenilmauksesta – hallitsevan mestarin tuska yltyy: "Miten he voivat?"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on hämillään Tappara-fanien lauantaisesta eleestä.

Kolme edellistä Suomen mestaruutta voittaneen Tapparan kausi on sujunut tahmeasti. Peliesitykset ovat varsinkin viime viikkoina olleet todella heikkoja. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kummastelee, miten Tappara voi pelata noin nimekkäällä ryhmällä noin kehnosti kuin nyt.

– Hämmentää, että Tappara on viimeinen 15 pelin kuntopuntarissa. Peli on tosi sekaisin. Miten he voivat pelata noin? Siellä on pirun hyvä ryhmä. Sentterit Mattila-Rauhala-Räsänen-Keskinen, se on aika kova keskusta. Peräpää pirun vahva ja laiturit, Kivi listaa.

Yksi osa-alue Tapparan pelissä tällä hetkellä kuitenkin sakkaa.

– Maalivahdit eivät ole voittavalla tasolla tällä hetkellä, Kivi sanoo.

Tapparan maalivahtiosasto vaihtui täysin viime kaudesta, kun monivuotinen mestarivahti Christian Heljanko siirtyi Ruotsiin. Heljangon saappaita täyttämään saapui konkarivahti Juha Metsola, joka on esiintynyt tolppien välissä paikoin vaisusti.

Ykköstorjujan viittaa kantanut Metsola on pelannut tällä kaudella 31 ottelussa torjuntaprosentilla 89,7.

Lauantaina Tapparan kehno vire alkoi hiertää jo kannattajia. Osa joukkueen faneista osoitti Lukolle hävityn ottelun jälkeen mieltään nostamalla kenkänsä ilmaan. Muun muassa Huuhkajien kannattajat vaativat samaisella eleellään päävalmentaja Kanervalle potkuja viime syksynä.

Kivi hämmästyi kovasta eleestä suuresti. Hän uskoo vakaasti siihen, että Grönborgin asema Tapparassa on vaikeuksista huolimatta yhä todella vakaa.

– Kenkien heiluttaminen oli hämmentävä teko. Tappara on vaikeilla hetkillä ollut aina erittäin yhtenäinen. Kun Tapparalla on vaikeaa, heillä tulee se me vastaan muut -asetelma. Sen takia se oli tosi hämmentävä teko, että muutama reagoi kenkien heiluttelulla, kun Tappara ei ole varmasti edes harkinnutkaan. Se osui silmään, Kivi sanoo.