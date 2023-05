Nämä neljä seuraa hamuavat Liigaan, mutta tie on kivinen – "Unelma on auki"

Liigaan olisi jopa tunkua

Liigassa on nykyään 15 joukkuetta. Sinne on nostettu ilman varsinaista urheilullista tasonmittausta kymmenen vuoden sisällä peräjälkeen vaasalainen Sport, kouvolalainen KooKoo ja mikkeliläinen Jukurit.



KooKoo ja Jukurit ovat viime kausina näyttäneet Liigassa jo hauistaan, Sport on hakenut paikkaansa pääsarjassa melko orpona.



– Juna ei käänny hetkessä. Sport on hakenut Liigassa identiteettiä ja paikkaansa, Hiltunen myöntää.



Teknisesti yhden joukkueen lisäys Liigaan ei olisi lainkaan pahasta, jos nousukandidaatin urheilullinen uskottavuus on kohdallaan ja taloudelliset edellytykset täyttyvät.



– Parillinen määrä liigajoukkueita on sarjaohjelman teon kannalta aina parempi kuin pariton, Hiltunen vertaili.