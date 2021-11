HPK-jyrän kyseenalainen temppu herätti keskustelua kiekkostudiossa – "Tämä olisi 2-3 vuotta sitten ollut aivan puhdas taklaus"

C Moren asiantuntijakaksikko Lasse Kukkonen ja Sami Kapanen perkasivat tilanteen tarkasti ottelun erätauolla.

– Tikan taklaus on niin kuin taklauksena puhdas. Käsi on kiinni, eikä kyynärpää ole ylhäällä, mutta näyttää siltä, että tuo olkapääkuppi osuu Merelää päähän. Näillä säännöillä ja tässä tilanteessa tuomari on pakotettu antamaan jäähy, Kukkonen summaa.