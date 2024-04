Kärppien Ville Mäntymaalta poikkeuksellisen ylistävä puheenvuoro Pelicansista – "Vau!"

– Pitää olla rehellinen. Pelicans oli tänään aivan loistava. Mun mielestä se Pelicans, mikä tässä sarjassa nähtiin, oli rakenteellisesti todella vankkumaton joukkue. Totta kai heillä on yksilötaitoa ratkaisupuolelle ja totta kai olen iloinen Niklas Kokon puolesta. Hän pystyi tällaisen ottelusarjan vetämään tällaiseen paikkaan. Ei voi olla kuin ylpeä hänestä, Mäntymaa sanoi, jakaen lämpöä Kärppien entisen maalivahdin Kokon suuntaan.

– Sanoin hänelle, että hän todella ansaitsee tämän sauman. Todella hieno nuori mies, loistava maalivahti. Tuollainen runkosarja alle ja hän on pystynyt koko ajan nostamaan omaa tekemisen tasoa. Kyseessä on huippulahjakkuus, Mäntymaa jatkoi Kokon ylistystä.

– Sen jälkeen Pelicans pystyi vielä nostamaan pelin vaateen sille tasolle, missä se tänään oli. Ei voi sanoa kuin vau! Pelicans on erittäin laadukas joukkue ja he ovat tehneet monta vuotta erittäin hyvää työtä ihan seurajohdosta lähtien. (Pasi) Nurminen, (Janne) Laukkanen ja totta kai valmennustiimi Tommi Niemelän johdolla. He tarjoavat esimerkkiä muille, Mäntymaa jakoi arvostusta.