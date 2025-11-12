Kärppien tähtivahti Niklas Rubin on toipunut pelikuntoon.
Rubin kantaa torjuntavastuuta keskiviikkona, kun Kärpät isännöi Jukureita. Täksi kaudeksi Kärppiin siirtynyt Rubin ehti torjua oululaisten riveissä vain neljässä ottelussa torjuntaprosentilla 93,4 ennen loukkaantumistaan.
Rubin on ollut sivussa 20. syyskuuta lähtien. Ruotsalaisen poissaolon aikana Kärpät on valahtanut sarjataulukossa 13:nneksi.
TPS saa illan otteluun sekä hyviä että huonoja uutisia. Mainiosti kautensa aloittanut Eetu Mäkiniemi palaa turkulaisten maalille oltuaan 1,5 kuukautta sivussa.
Joukkueen paras pistemies Tarmo Reunanen tosin ei ole illan Kiekko-Espoo -ottelussa mukana.
Sportin vieraaksi matkaavan Tapparankin riveissä on pientä liikehdintää. Ennen maajoukkuetaukoa sivussa ollut Oiva Keskinen palaa kirvesrintojen vahvuuteen, mutta juonikas hyökkääjä Kristian Tanus on sivussa.
Kokoonpanolähde: Veikkaus
Keskiviikon SM-liigakierroksen ottelut:
Kiekko-Espoo–TPS
Kärpät–Jukurit
Pelicans–KooKoo
SaiPa–Ässät
Sport–SaiPa