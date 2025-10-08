Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen antoi palaa keskiviikon Kiekko-Espoo-ottelun jälkeen.
Kierrosraportti: Tapparasta hämmästyttävä fakta – SM-liigakierroksella draamaa
Alkukauden yllättäjäseuroihin lukeutuva Jukurit koki illan kierroksella tappion, kun se hävisi Jyrki Ahon luotsaamalle Kiekko-Espoolle 3–4.
Jukurit johti taistoa vielä kolmanteen erään lähdettäessä 2–1. Kiekko-Espoo tuli tasoihin ja meni johtoon entisen Jukurit-pelaajan Niklas Peltomäen kahdella osumalla.
Miro Keskitalo iski tyhjiin, minkä jälkeen Juuso Arola kavensi vielä Kiekko-Espoolle. Silti, pisteet vierailijoiden matkaan.
– Oma tyhmyys ärsyttää tällä hetkellä, Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen murahti pelin jälkeen.
Virtanen oli sekoillut pelin loppuhetkillä, kun hän odotti vielä yhtä mainoskatkoa.
– En sitten ottanut aikalisää, mutta se on täysin minun vikani. Se ärsyttää, Virtanen myönsi.
Virtanen avasi lopun hässäkkää pelin lehdistötilaisuudessa. Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho pääsi puolestaan virnuilemaan muun muassa entisen Jukurit-puolustajan Peltomäen kahdesta osumasta. Lisää näistä jutun yläreunan videolta.