Kärppien alamäki sen kuin jatkuu – KalPan satumaisen tasoituksen hylkäys kuumensi tunteet

Kärpät on hävinnyt nyt neljä viimeisistä viidestä ottelustaan.

HPK on tällä hetkellä sarjassa neljäntenä. Kärpät on puolestaan ylemmän pudotuspeliviivan alapuolella seitsemäntenä. Oulualaisten kannalta tilanne on kuitenkin tiukka, sillä sijoilla 8.–11. olevat joukkueet ovat vain muutaman pisteen päässä Kärpistä.