Kärpiltä lisää liikkeitä siirtorajan kynnyksellä – maajoukkuemies haaviin

SM-liigaseura Oulun Kärpät vahvistuu Jääkiekkoliiton pelaajatietokannan mukaan latvialaishyökkääjällä Egle Haraldsilla.

Haralds, 28, on edustanut tällä kaudella slovakialaisseuroja HC Slovan Bratislavaa ja HK 32 Liptovsky Mikulasia.

Haralds on tuttu nimi Latvian maajoukkueympyröistä. Hän edusti Latviaa viime kevään MM-kisoissa Tshekeissä. Tuoreeltaan hän on ollut mukana Latvian olympiakarsintaryhmässä.

Oikea käsi alhaalla pelaava Haralds on vieraillut urallaan muun muassa AHL-sarjassa.

Kärpät hankki Haraldsin lisäksi siirtorajan tuntumassa 20-vuotiaan italialaismaalivahdin Damian Claran.

Kärpät on ailahdellut pahasti tällä kaudella Liigassa. Se on parhaillaan kolmen ottelun mittaisessa tappioputkessa. Oululaisjoukkue on sarjassa vasta sijalla 11.

Kansainvälinen siirtoraja umpeutui lauantaina 15.2.2025. kello 23.59, jolloin pelaajasiirtojen piti olla kirjattuna rekistereihin.