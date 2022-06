Marko Anttila Kärppiin – Leijonien sankarilla merkittävä rooli Mörön yllätyssiirrossa

– Aika nopeasti se päätös lopulta syntyi. Aten (Ohtamaa) kanssa puhuttiin tuossa MM-kisojen aikana siitä, ettei minulla ollut vielä hajuakaan, mihin mene. Atte ilmeisesti vinkkasi tuonne johtoportaan suuntaan asiasta, ja kisojen jälkeen aloitettiin neuvottelut. Kärpät on organisaatio, joka on tottunut menestymään. Alkuun oli ehkä ajatus lähteä ulkomaille, mutta kun tällainen mahdollisuus tuli vastaan, niin siihen piti tarttua. Kyllä menestyminen on mielessä, Anttila totesi tiedotteessa.

– Voi sanoa, että "Mörkö on jo legenda suomalaisessa jääkiekkoilussa. Uskomme, että hän omalla panoksellaan auttaa meitä menestymään. Ja kun tuosta on poistunut rivistä Mika Pyörälän kaltaisia kavereita, tarvitsemme tilalle nimenomaan niitä kokeneita pelaajia, jotka pystyvät kovilla hetkillä auttamaan joukkuetta voittamaan. Anttila on juuri sellainen pelaaja. Hänellä oli varmasti useita muitakin vaihtoehtoja, ja olemmekin iloisia siitä, että hän päätti juuri tulla Kärppiin. Se on iso juttu meille, Kärppien urheilujohtaja Harri Aho sanoi.